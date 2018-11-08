В четвертый раз акция «Всероссийский географический диктант» пройдет 11 ноября в 12.00. Как и в прошлом году, географические знания проверит не только вся Россия, диктант проведут более чем на 3300 площадках на пяти материках: в США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии и многих других странах.

Акция будет проходить в вузах, школах, библиотеках, но не только. Например, диктант напишут в Звёздном городке, палатке на острове Матуа, в Большом новосибирском планетарии, на корабле «Маршал Крылов». Площадку диктанта зарегистрировал даже знаменитый путешественник Фёдор Конюхов – он примет участие в акции прямо на своей лодке «АКРОС», совершая одиночный переход вокруг света.

Чтобы стать участником диктанта, нужно обратиться на любую площадку его проведения, независимо от места жительства. Участие является добровольным и бесплатным.

Потренироваться и пройти демонстрационную версию Географического диктанта можно уже сейчас на сайте проекта dictant.rgo.ru

Во Всеволожском районе диктант можно будет написать на четырех открытых площадках: Сертоловская школа № 1 (ул. Школьная, дом 1, корп. 2); Романовская школа (поселок Романовка, д. 24); Военный городок в д. Елизаветинка; Агалатовский центр образования (деревня Агалатово, дом 162).

Результаты написания диктанта станут известны после 30 ноября. Написать диктант можно будет и в онлайн-режиме на сайте dictant.rgo.ru в течение пяти дней – с 14.00 11 ноября до 14.00 15 ноября.