Этой осенью во Всеволожском районе ОРВИ и гриппом чаще болеют дети

За неделю в Ленинградской области зарегистрировано 7780 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.

По сообщению Роспотребнадзора, из числа заболевших ОРВИ и гриппом 63,2 % приходится на детей до 14 лет, при этом заболеваемость среди детей в возрастной группе от 0 до 2 лет, в сравнении с предыдущей неделей, выросла на 27,1%, а детей от 3–6 лет – на 3,9% (во Всеволожском районе процент заболевших в этой возрастной группе еще выше среднеобластных показателей).

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что заболеваемость среди детей 7–14 лет в Ленобласти немного снизилась, однако среднеобластной показатель превышен, в частности во Всеволожском районе. Это относится и к взрослому населению нашего района.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов остается на низком уровне, заболеваемость связана с вирусами негриппозной этиологии. Это так называемые аденовирусы и риновирусы.

По состоянию на 06.11.2018 г. в рамках НКП привито против гриппа 578 471 взрослых и детей. За счет средств предприятий и других источников дополнительно привито 99 378 человек. В настоящее время уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится ниже среднемноголетнего значения, а значит, еще не поздно сделать прививку против гриппа.