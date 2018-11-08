С 15 ноября в продажу поступят абонементные билеты #нампопути, которые будут принимать в электричках и «Ласточках» на Финляндском направлении, а также в автобусах, курсирующих по маршруту № 671, перевозчика ООО «АТП Барс 2».

Жители города Сертолово смогут добраться до центра Санкт-Петербурга, совершив пересадку на станции Песочная с автобуса на электропоезд. Расписание автобусов согласовано с расписанием движения электропоездов, сообщает пресс-служба АО «СЗППК». Автобусы помечены специальными стикерами.

Оформить абонементный билет можно будет в пригородных билетных кассах Финляндского вокзала и станции Удельная.

Стоимость такого абонементного билета составит: «ежедневно» сроком действия 1 месяц – 3 160 руб.; «ежедневно» сроком действия 5 дней – 670 руб.; «рабочего дня» сроком действия 1 месяц – 2 650 руб.