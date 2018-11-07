«Родник» приглашает на встречу, посвященную юбилею Всеволожска

Во Всеволожском центре культуры и досуга 11 ноября районное клубное формирование «Родник» проведет творческую встречу «Страны моей прекрасный город!», посвященную 55-летию города Всеволожска.

В программе мероприятия: встреча с директором историко-краеведческого музея М.Ю. Осадчук; выступление обучающихся Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска и народного самодеятельного коллектива хора ветеранов «Радоница» (руководитель Е.И. Чернова); открытый микрофон (выступления поэтов и бардов). Кроме того, пройдет выставка фотографий истории семьи Всеволожских начала XX века.

Начало встречи в 14.00. Вход свободный.