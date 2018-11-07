В финал Всероссийского конкурса «Народный участковый» вышел подполковник Антон Тамберг, старший участковый уполномоченный 128-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району.

После окончания ПТУ сразу поступил на службу в МВД и начал обучаться в Санкт-Петербургском университете МВД России по специальности «правоведение». Окончил вуз с отличием. Отмечен профессиональными наградами. Одну из них он получил за работу на первом экономическом саммите в Санкт-Петербурге.

С 2015 года Антон Тамберг служит в Заневском поселении, а пришел он в тот момент, когда населенный пункт Кудрово только начал перерастать административные границы деревни и оформляться в город. До этого проходил службу в восьми разных районах Санкт-Петербурга, где занимал должности участкового, заместителя начальника и начальника отделов полиции.

Желаем Антону Александровичу победы в конкурсе и поздравляем всех его коллег с Днем участковых уполномоченных, который будет отмечаться совсем скоро – 17 ноября.