В Эрмитаже открылся медиафорум «Диалог культур»

Более 400 журналистов из 35 стран собрались сегодня, 7 ноября, в Государственном Эрмитаже на XIII Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

В одной из самых больших сокровищниц мира собрались независимые журналисты, фотографы, режиссеры, блогеры, разбирающиеся в трендах мультимедийного контента. В течение трех дней они будут обсуждать вопросы ярких спецпроектов, повествующих о многообразии культур, традиций, особенностях быта людей разных национальностей, а также актуальные аспекты жизни современного человека в России.

– Очень рад что форум проходит у нас, – сказал, приветствуя участников медиафорума директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. – Такие события подтверждают, что Эрмитаж – это не склад, где собраны величайшие произведения искусства, а живой организм, который объединяет. Музей принимает активное участие в общественной жизни, формируя своего рода искусственный интеллект, соединяющий память разных поколений людей, пространств, вещей. Сейчас в России обсуждается Стратегия культурного развития, рассчитанная на 20 лет. Отмечу, что подход к мировым сокровищницам необходимо менять, именно об этом данный документ. Видимо не зря вокруг обсуждения стратегии развернулась бурная дискуссия.

– Медиафорум «Диалог культур» важное событие для журналистского сообщества, – отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. – Для молодежи это великолепный шанс проявить себя, монтируя сюжеты об Эрмитаже, где очень непросто получить разрешение на съемку.

– В последнее время благодаря цифровым технологиям новое поколение журналистов работает поверх границ, – считает организатор форума Ашот Джазоян. – Мы считаем важным продолжение межкультурного диалога с помощью трансграничных проектов, которые наши участники представляют на медиафоруме. Мы открываем фотовыставку из работ 40 журналистов и фестиваль документальных фильмов и сюжетов.

Отметим, что на форум съехались молодые представители таких ведущих изданий, как «TF1» (Франция), «TV3» (Испания), «Die Presse» (Австрия), «RAI» (Италия), «RTV» (Словения), «TV2» (Венгрия), а также журналисты из Германии, Турции, Нидерландов, Аргентины, Шотландии, Ирландии, Индии, Китая, Болгарии, Египта, Армении, Грузии, Молдавии, Узбекистана, Казахстана.

Ирэн ОВСЕПЯН