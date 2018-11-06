Летчики-герои упокоились в Лемболово

На церемонию захоронения останков трех Героев Советского Союза, входивших в экипаж Алешина, возле железнодорожной станции Лемболово 4 ноября собралось более 100 человек. Это были поисковики, представители ветеранских организаций из деревень Куйвози и Гарболово, поселка Стеклянный, ученики из Лесновского образовательного центра и воспитанники кадетского класса Гарболовской школы. В качестве почетных гостей на церемонию были приглашены легенды советской авиации из Региональной общественной организации ветеранов авиации «Серебряные крылья».

Мемориал, возле которого проходила торжественная церемония, был возведен в 1966 году. На памятнике высечены три скульптурных портрета. Это командир экипажа капитан Семен Алешин, штурман-бомбардировщик Владимир Гончарук и стрелок-радист Николай Бобров. Их скоростной бомбардировщик из 44-го сбап был подбит 11 июля 1942 года во время выполнения боевого задания. Пилоты приняли решение направить горящую машину на финскую артиллерийскую батарею. Их подвиг был совершен на глазах у советских воинов-пехотинцев, но точное место падения самолета долгое время оставалось неизвестным. Всем троим членам экипажа присвоено звание «Герой Советского Союза» (посмертно). В документах Министерства обороны экипаж числился как пропавший без вести. В 2004 году поисковики из Санкт-Петербургского отряда «Группа Безымянная» нашли останки летчиков. В течение 14 лет они собирали доказательства, что эти останки принадлежат именно летчикам из экипажа Алешина. Только после этого они получили разрешение на захоронение останков у памятника федерального значения, входящего в Зеленый пояс Славы.

Специально на это мероприятие из Москвы приехали 11 человек – родственники самого младшего члена экипажа Николая Боброва. Большую часть из группы родственников составляли молодые люди. Но были среди них и два родных брата Николая Боброва, причем один из них – Анатолий Бобров – помнит летчика живым. Ему было шесть лет, когда старший брат ушел на фронт. Другой брат, прибывший на церемонию в Лемболово, – Александр Бобров – родился уже после гибели героического экипажа. Александр Александрович – поэт, автор 46 книг. В 2017 году он выпустил книгу «Звезда над озерами», которая посвящена истории экипажа Алешина и поисковым работам, происходившим в Ленинградской области. К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады автор готовит новую книгу на эту тему, которая будет называться «Сосна у селенья Бобровка».

Литию по усопшим отслужил настоятель храма в честь Почаевской Божией Матери в деревне Гарболово – протоиерей Ярослав Суканец.

Прошла минута молчания. В торжественной обстановке останки были преданы земле. Состоялось возложение венков и цветов. Активное участие в этом приняла рота почетного караула Западного военного округа и воинская часть российской национальной гвардии учебной части деревни Лемболово.

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото автора сверху вниз: Председатель Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Геннадий Фоменко. Родной брат Героя Советского Союза – поэт Александр Бобров. На церемонии торжественного возложения венков.