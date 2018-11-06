С 29 октября по 12 ноября проходит V Всероссийская неделя сбережений. Мероприятия предназначены в первую очередь для взрослой аудитории – активных и потенциальных пользователей финансовых услуг.

Неделя сбережений организована в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Мероприятия недели предусматривают:

– программы повышения финансовой грамотности на рабочих местах для трудовых коллективов;

– семинары и консультации по темам: управление бюджетом домохозяйства, личный финансовый план, бережное потребление, целевые накопительные планы, покупка квартиры в кредит, обязательное пенсионное страхование и добровольное пенсионное обеспечение, права заемщика и другие;

– реализацию комплексной программы «Финансовая грамотность онлайн», позволяющей проверить актуальность своих знаний в области финансовой грамотности и восполнить их в случае необходимости;

– семейный онлайн-квест «Финансовый детектив» и прямой эфир «Секреты финансового здоровья» и другое.

Для участия необходимо заполнить заявку. Узнать подробнее обо всех мероприятиях можно на сайте: https://вашифинансы.рф/ Участие бесплатное.