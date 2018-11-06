Контракт на строительно-монтажные работы по возведению двухпутного виадука у станции «Мельничный Ручей» во Всеволожске будет заключен в декабре. Завершить строительство путепровода собираются к 2022 году. Стоимость работ составит 1,5 млрд руб.

– У подрядчика не будет времени, что называется, на раскачку, – отметил глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский. – Жители города давно ждали этот путепровод, поэтому наша задача – быстрыми темпами начать строительство. «Ленавтодору» как заказчику работ дано поручение ежедневно отслеживать прохождение всех этапов торгов.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, протяженность путепровода составит 1,2 км, расчетная скорость движения – 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы для движения автомобилей. Окончание строительства путепровода намечено на 2022 год.

Отметим, что действующий железнодорожный переезд на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей закрывается каждый час для пропуска пассажирских и товарных поездов. Интенсивность движения транспорта на этом участке Колтушского шоссе достигает 20 000 автомобилей в сутки. Летом ситуация осложняется из-за дополнительных электричек, которые курсируют от Финляндского вокзала в сторону дачных и садоводческих массивов.