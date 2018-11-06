В праздник Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, молодежная община храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни г. Всеволожска посетила пациентов Ириновского реабилитационного отделения Всеволожской клинической межрайонной больницы.

Примечательно, что это отделение располагается в дореволюционном здании, построенным бароном Корфом, который являлся строителем храма в поселке Ириновка. Здесь лечатся пациенты с инфарктом миокарда, пневмонией, заболеваниями различных органов, нарушениями мозгового кровообращения. В основном это люди пожилого возраста, нуждающиеся в простом человеческом общении и добром участии.

Поездка состоялась при участии комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области и персонала Ириновского реабилитационного отделения в рамках проекта «Любовью служите друг другу» Духовно-просветительского центра им. Святителя Николая.

Эта поездка в Ириновку стала завершающей в ряду 11 благотворительных концертов и встреч для граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и подростков, лишившихся попечения, а также военнослужащих Всеволожского района.

Напомним, Духовно-просветительский центр им. Святителя Николая, учрежденный храмом Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни г. Всеволожска, принял участие в конкурсном отборе по предоставлению гранта губернатора Ленинградской области в виде субсидии и стал его победителем.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО