Во Всеволожске отметили День народного единства

Межэтнический и межконфессиональный фестиваль культурных традиций «Мы разные, но мы вместе» прошел 4 ноября в КДЦ «Южный».

В фойе культурно-досугового центра разместилась выставка кукол в национальных костюмах Юлии Шмитке, были представлены работы художника Магомеда Рамазанова и творческие работы учащихся Мультицентра социальной и трудовой интеграции, а также изделия декоративно-прикладного творчества. Для детей были организованы мастер-классы, на которых можно было сделать разные поделки из слоеного теста, дерева, глины.

Но главное торжество развернулось на празднично украшенной сцене. Ведущие мероприятия Сергей Бражник и Ольга Костинец рассказали о том, что на протяжении веков Россия славилась своем единством, объединив множество народов и культур. Собравшимся напомнили, что именно в этот день, в 1612 году, народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским изгнало польских интервентов из Москвы. Ныне для России День народного единства символизирует возрождение ее государственности и после Смутного времени, и в недавние годы. Так что эту дату принято считать отправной точкой дружного строительства мирной жизни в многонациональной и многоконфессиональной России.

– В этот день несколько столетий назад прекратилась смута. Сейчас мы живем в непростое время. День народного единства призывает нас объединиться, – отметила глава Всеволожского района Ольга Ковальчук. – Сегодня главное понять, что мы разные, но мы вместе. Наша страна всегда была сильной и преодолевала все противостояния благодаря единству.

В рамках праздника состоялось вручение паспортов юным гражданам России. Затем начался концерт, в котором приняли участие ведущие коллективы Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА