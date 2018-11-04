Филиал спортклуба «Бастион» открылся в Кудрово

В субботу, 3 ноября, в Кудрово состоялось торжественное открытие филиала детско-юношеского спортивного клуба ГУ МВД России «Бастион». Здесь ребята будут заниматься самообороной без оружия.

В церемонии открытия принял участие начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов, руководители и сотрудники подразделений Главка, представители правительства Ленинградской области, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. В числе гостей и зрителей на церемонии открытия присутствовали юные спортсмены и их родители.

– Идея наших клубов – воспитание подрастающего поколения. Подростки не просто занимаются самбо, мы также проводим большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Уделяем большое количество времени тому, чтобы они помнили нашу историю: Великую Отечественную войну, блокаду Ленинграда, – подчеркнул Сергей Умнов.

После торжественной церемонии открытия прошли показательные выступления спортсменов-самбистов.

Фото Антона ЛЯПИНА