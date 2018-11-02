Во Всеволожске открылись первые ясли

Первая ясельная группа при детском саду открылась во Всеволожске. Теперь дошкольное образование доступно самым маленьким жителям города.

Ясли начали работу в Детском саду № 2, который расположен на улице Шишканя, дом 14. Как сообщил глава районной администрации Андрей Низовский, встроенные в жилой дом помещения полностью соответствуют санитарным нормам и требованиям пожарной охраны. Ясли рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 3 лет. Воспитатели обещают не только заботиться о малышах, но также научить их петь и танцевать.