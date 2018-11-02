Территория вокруг Дворца детского (юношеского) творчества на Бернгардовке будет благоустроена. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Уже в этом году там появится пространство для отдыха и занятий спортом, прогулочная зона вдоль Школьного озера. А в самом Дворце планируется открыть кружок робототехники, изостудию, кабинет экологии и пространство для театральной студии.

– ДДЮТ станет привлекательнее как для взрослых, так и для детей. Поэтому я дал поручение комитету по образованию освободить третий этаж здания – чиновники переедут в другое место. Ну а освободившиеся площади мы отремонтируем и отдадим детям. Подобный переезд уже произошел в музыкальной школе имени Глинки – целое крыло здания освободил отдел социальной защиты, – рассказал Андрей Низовский.

Фото со страницы Андрея Низовского «ВКонтакте»