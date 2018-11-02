До Кудрово довезут новые автобусы с кондиционерами и интернетом
Добраться от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово и обратно теперь можно на новых автобусах, которые будут ходить по маршруту № 692а. Они оснащены кондиционерами, электронными табло и оборудованием для бесплатного беспроводного интернета.
Первые пять автобусов вышли на маршрут сегодня, 2 ноября.
– Вместимость каждой из десяти новых машин составляет 50 мест. По нашей просьбе перевозчик заключит договор с оператором и в этих автобусах будет работать беспроводной интернет, – рассказал исполняющий обязанности начальника управления региона по транспорту Михаил Присяжнюк.
Напомним, официальный перевозчик в Кудрово – «Первая пассажирская компания». Ежедневно от метро «Улица Дыбенко» в Кудрово курсирует 21 автобус.