Добраться от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово и обратно теперь можно на новых автобусах, которые будут ходить по маршруту № 692а. Они оснащены кондиционерами, электронными табло и оборудованием для бесплатного беспроводного интернета.

Первые пять автобусов вышли на маршрут сегодня, 2 ноября.

– Вместимость каждой из десяти новых машин составляет 50 мест. По нашей просьбе перевозчик заключит договор с оператором и в этих автобусах будет работать беспроводной интернет, – рассказал исполняющий обязанности начальника управления региона по транспорту Михаил Присяжнюк.

Напомним, официальный перевозчик в Кудрово – «Первая пассажирская компания». Ежедневно от метро «Улица Дыбенко» в Кудрово курсирует 21 автобус.