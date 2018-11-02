До Кудрово довезут новые автобусы с кондиционерами и интернетом

Добраться от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово и обратно теперь можно на новых автобусах, которые будут ходить по маршруту № 692а. Они оснащены кондиционерами, электронными табло и оборудованием для бесплатного беспроводного интернета.

Первые пять автобусов вышли на маршрут сегодня, 2 ноября.

– Вместимость каждой из десяти новых машин составляет 50 мест. По нашей просьбе перевозчик заключит договор с оператором и в этих автобусах будет работать беспроводной интернет, – рассказал исполняющий обязанности начальника управления региона по транспорту Михаил Присяжнюк.

Напомним, официальный перевозчик в Кудрово – «Первая пассажирская компания». Ежедневно от метро «Улица Дыбенко» в Кудрово курсирует 21 автобус.

 

2 Ноябрь, 2018
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