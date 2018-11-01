В Лемболово пройдет прощание с экипажем Алешина

В воскресенье, 4 ноября, возле железнодорожной станции Лемболово состоится торжественная церемония перезахоронения останков летчиков из легендарного экипажа Алешина.

Ожидается, что в мероприятии примут участие 100 человек, в том числе представители правительства Ленинградской области, администрации Всеволожского района, ветеранских и молодежных организаций. Из Москвы приедут родственники погибших летчиков, в том числе родной брат Героя Советского Союза Николая Боброва – секретарь Союза писателей России, известный поэт и журналист Александр Бобров.

Приехать в Лемболово и почтить память погибших могут все желающие. Начало церемонии в 12.00.

Напомним, в экипаж скоростного бомбардировщика входили: командир звена капитан Семен Алешин, штурман-бомбардир лейтенант Владимир Гончарук и стрелок-радист старший сержант Николай Бобров. Они погибли 11 июля 1942 года, когда осуществляли таран финской артиллерийской батареи, тем самым повторив подвиг Гастелло. Всем троим было присвоено звание «Герой Советского Союза» посмертно. В 1966 году им был установлен памятник возле железнодорожной станции Лемболово со стороны путей, ведущих на Санкт-Петербург.

Долгое время считалось, что этот памятник стоит на могиле. Но в 2004 году бойцы из поискового отряда «Группа Безымянная» под руководством командира отряда Германа Сакса нашли останки в болоте, в урочище Мустолово, примерно в шести километрах от памятника. Несколько лет ушло на то, чтобы доказать, что эти останки действительно принадлежат экипажу Алешина. Наконец, в 2018 году было получено долгожданное официальное подтверждение и разрешение на перезахоронение к памятнику.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

