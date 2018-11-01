В День памяти жертв политических репрессий 30 октября во Всеволожском районе прошла акция «Колокол памяти».

Возле 4-го километра Рябовского шоссе, на территории Ржевского полигона, находится полуразрушенное кирпичное здание порохового склада. Этот склад в 1918–1921 годах служил накопителем для арестованных, ожидающих казни. Здесь была найдена могила с их останками. В настоящее время в Ковалевском лесу сложился стихийный народный мемориал. По дороге к пороховому складу выложены дощатые настилы, на здании склада установлена памятная табличка, рядом возведены православные кресты. Через маленькие речушки устроены четыре деревянных мостика. Все это делали добровольцы-волонтеры, особенно отличились при этом члены прихода храма Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы из Санкт-Петербурга.

Но к 2018 году эти сооружения обветшали. Один из мостиков вообще обрушился. В связи с этим уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов обратился к главе 47-го региона Александру Дрозденко. По поручению губернатора в начале октября у тропинки, ведущей к пороховому складу, была оборудована парковка – «заездной карман» на 10 автомашин. Теперь здесь каждый желающий может попросить остановку по требованию. Работники Всеволожской муниципальной управляющей компании поставили на прежнее место упавший мостик. На трех других мостиках установили поручни и заменили подгнившие доски на новые. Кроме того, впервые водрузили «колокол», тот самый – тюремный. Как известно, в тюрьмах 30-х годов в качестве гонга, призывающего на работу, служил обломок железнодорожного рельса. Точно такой рельс теперь появился возле порохового склада в Ковалевском лесу.

30 октября участники акции возложили цветы у поминального креста возле порохового склада и почтили минутой молчания память всех репрессированных.

Людмила ОДНОБОКОВА

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