Очередная сессия каникулярной школы «Умные каникулы» прошла 31 октября и 1 ноября во Всеволожском лицее № 1 и Кузьмоловской школе № 1. Эта новая форма работы появилась в прошлом учебном году по инициативе комитета по образованию администрации Всеволожского района. Организатором выступил Всеволожский районный методический центр.

Педагоги получили дополнительную возможность повысить свой профессиональный уровень, обсудить актуальные вопросы преподавания, подготовки к экзаменам и олимпиадам.

Свой опыт коллегам представили ведущие педагоги района. С учителями математики работали: В. С. Шклярник из Кузьмоловской школы; Ж. В. Громова из Всеволожской школы № 3 и О. С. Малахова, представляющая Лицей.

Своим опытом поделились преподаватели информатики: М. В. Метлицкая (Лицей № 1), А. Л. Ефименко и А. А. Крошняков (Кузьмоловская школа). Секцию учителей физики провели А. С. Граков, победитель Всероссийского конкурса «Профессиональный дебют», и Н. Г. Богданова, учитель Лицея.

В рамках Умных каникул прошла секция для молодых специалистов и воспитателей дошкольных учреждений по вопросам начального технического творчества.

Елена СЕРГЕЕВА

Фото Антона КРУПНОВА

