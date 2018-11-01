График работы МФЦ в праздничные дня ноября

Отделы и филиалы МФЦ Ленобласти в связи с празднованием Дня народного единства будет работать по измененному графику.

3 ноября рабочий день сокращается на 1 час. Офисы «Мои Документы» будут принимать посетителей с 9 до 20.00. 4 ноября – выходной день. В обычном режиме филиалы и отделы Многофункционального центра начнут работать с 5 ноября.

Рабочий график изменится и в «МФЦ для бизнеса». Выходные дни продлятся с 3 по 5 ноября.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива