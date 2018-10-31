На Румболовской горе во Всеволожске сегодня, 31 октября, состоялась памятная акция, в которой приняли участие родственники и близкие жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом, унесшей жизни 224 человек. Трагедия произошла именно в этот день три года назад. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. В их числе были 48 жителей Ленинградской области.

Активисты и родственники жертв катастрофы в 6.50 утра – в момент взлета рокового рейса – зажгли 224 свечи, по количеству погибших, и зачитали их имена.

Цветы к мемориалу возложили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, родственники погибших и участники митинга. А благочинный Всеволожского благочиния протоиерей Роман (Гуцу) отслужил панихиду по безвременно ушедшим невинным жертвам.

Родственники погибших подарили Александру Дрозденко изданную памятную книгу, а после минуты молчания в небо взлетели 224 белых шара, символизирующие души погибших в авиакатастрофе.

Напомним, что 31 октября 2017 года, во вторую годовщину авиакатастрофы над Синайским полуостровом, был открыт мемориальный комплекс «Сад памяти». Металлические трубы, установленные внутри коридора из заостренных плит, на которых вырезаны имена всех погибших, издают гул во время ветра, напоминая всем живущим о страшной трагедии. В комплекс входит и аллея из краснолистных кленов и елей.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

