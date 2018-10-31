Сегодня, 31 октября, торжественно открыт новый причал для пассажирских лайнеров у стен крепости Орешек. Красную ленточку у входа на причал, к которому смогут швартоваться теплоходы вместимостью до 300 человек, перерезал исполняющий обязанности начальника управления по транспорту Михаил Присяжнюк.

Причал построен на легких сваях – палах. Передовая технология позволила завершить строительство за два месяца. Объем частных инвестиций в стройку составил около 60 млн рублей. Первые лайнеры смогут пришвартоваться к Ореховому острову уже весной следующего года, когда откроется сезон речной навигации.



Это еще один подарок музею в крепости на Ореховом острове в год его 90-летия. Наличие причала позволит создать новые туристические маршруты и значительно увеличить количество гостей музея.

– Прорабатывается также вариант проведения ночных экскурсий по Орешку с доставкой туристов от Петропавловской крепости до Орехового острова. Специально для этого на одном из старейших фортификационных сооружений в России будет установлена специальная подсветка, – рассказал Михаил Присяжнюк.

Фото Юлии ДЬЯКОВОЙ