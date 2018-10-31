Стремительно растущее население новостроек поселка Бугры нуждается в расширении спектра медицинских услуг. В связи с этим правительством Ленинградской области принято решение о выкупе помещения площадью 400 квадратных метров и размещения там после соответствующего ремонта новой амбулатории.

По расчетам чиновников, амбулаторию на 100 посещений в смену там можно открыть уже через год. В учреждении будут работать терапевт, педиатр, стоматолог, отоларинголог, кабинет физиотерапии.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки 30 октября осмотрел здание, ранее бывшее столовой, где после реконструкции будет работать амбулатория.

«Конечно, мы понимаем, что это не идеальное решение, – отметил глава региона. – Но это самый быстрый способ решить проблему нехватки медицинских учреждений в поселении».

Александр Дрозденко сообщил, что, помимо этого, в Буграх запланировано строительство поликлиники на 380 мест: «Мы намерены объявить конкурс на проектирование объекта в 2019 году, а строительство начать в 2020 году».

Светлана ЗАВАДСКАЯ