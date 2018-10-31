В поселке Бугры возведут новую школу на 1080 мест. Об этом доложили губернатору Ленобласти Александру Дрозденко в ходе его рабочей поездки во Всеволожский район во вторник, 30 октября.

В настоящее время на земельном участке № 9 на бульваре Шекспира полным ходом ведутся строительные работы. Заказчиком строительства выступает администрация Всеволожского района.

Общая площадь здания составит 22 тысячи квадратных метров. Объект возводится по программе «Стимул», предполагающей трехстороннее финансирование (из средств федерального, регионального и местного бюджетов). Планируется, что новая школа распахнет двери уже в будущем году.

Глава региона осмотрел строительную площадку, отметив, что по федеральной программе «Стимул» в 2018 году уже возводятся две школы на 950 мест в Буграх и на 1175 мест в Мурино. Строительство объектов будет закончено в 2019 году.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти