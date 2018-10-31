В минувший вторник, 30 октября, в КДЦ «Южный» прошло праздничное мероприятие «Любовь золотая, как осень, блистает», на котором чествовали золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жизни. Всего здесь собрались 23 счастливые пары.

Юбиляров ждала торжественная церемония записи в Почетную книгу золотых юбиляров Всеволожского района и вручение памятных медалей.

С приветственным словом к гостям обратилась глава района Ольга Ковальчук:

– Я очень рада, что во Всеволожском районе так много замечательных людей, которые держат на своих плечах спокойствие, тепло и любовь. Вы – лучший пример для молодого поколения. За это вам огромное спасибо и низкий поклон. Пусть в ваших окнах всегда горит свет любви.

– Я всегда с большим удовольствием прихожу на чествование золотых и бриллиантовых юбиляров. Потому что сохранение семьи – это огромный труд, – отметила глава города Ангелина Плыгун.

Для золотых и бриллиантовых юбиляров организовали праздник. Гости разместились за накрытыми столами и с удовольствием наблюдали за творческими номерами артистов. Семейные пары были награждены благодарностями от администрации, а также получили подарки и цветы.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА