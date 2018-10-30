В этом году чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд отметил свое 80-летие. Впервые этот турнир был проведен в 1938 году и с тех пор проходил каждый год, за исключением периода 1940 – 1944 годов. Впервые за 80 лет чемпионами стали представители Всеволожского района.

До этого наше лучшее место на чемпионате было третье. В 1969 году третье место заняла команда «Химик» из поселка Кузьмоловский. В 2008 году третье место завоевала команда «ЕвроСтрой» города Всеволожска и в 2014 году на третьем месте оказалась команда «ВМР ЛО» (Всеволожский район). Эта же команда вышла на первое место в 2018 году. В юбилейный год наши ребята осуществили прорыв.

В команде «ВМР ЛО» играет 25 человек. Главный тренер – Валерий Парфёнов. Ребята в этом сезоне очень старались. Начиная с весны они провели 22 игры. За сезон 2018 года забили 65 голов. Больше всего голов в команде забил нападающий Станислав Комендантов. Особенно напряженными были последние – осенние игры. Буквально наступали на пятки команды «Фаворит» из Выборга (в результате оказался на втором месте) и ФСЦ «Волхов» (на третьем месте).

Решающим в чемпионате оказался последний день. 27 октября на стадионе в поселке Кузьмоловский проходил матч между командой из Нового Девяткино и командой «ВМР ЛО». Команда «ВМР ЛО» победила со счетом 5:2. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в декабре.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива команды