Токсовский тоннель будут асфальтировать по ночам

В Токсовском тоннеле изменится схема движения. С 30 октября по 3 ноября будет введено ограничение пропускной способности на выезде из Токсовского тоннеля в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели.

– Работы по замене асфальтобетонного покрытия будут производиться в ночное время, с 23.00 до 10.00, в три этапа с попеременным перекрытием полос движения, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Напомним, в настоящее время подрядная организация ООО «Карст» в рамках заключенного государственного контракта выполняет работы по ремонту Токсовского тоннеля, которые должны завершиться 1 декабря 2018 года. На период работ одна половина тоннеля по направлению в Санкт-Петербург закрыта. Движение транспорта организовано по второй половине тоннеля по двум полосам (по одной полосе в каждом направлении). Ограничен скоростной режим до 40 км/ч.