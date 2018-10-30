По главным улицам Санкт-Петербурга 27 октября прошла эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Факел с горящим огнем пронесли по очереди 40 человек. Среди них был и студент из Всеволожского района Алексей Свеклов.

Все вместе они преодолели дистанцию в 4 километра. Для 40 факелоносцев это расстояние было разделено на равные участки – каждому досталось по 100 метров.

Факел с огнем XXIX Всемирной зимней универсиады был зажжен в Турине 20 сентября 2018 года, когда отмечался Всемирный день студенческого спорта. В России эстафета огня уже пронеслась по Москве, Калининграду, Симферополю, Ростову-на-Дону, Ставрополю. В Санкт-Петербург огонь универсиады прибыл из Грозного.

В число факелоносцев Санкт-Петербурга вошли олимпийские чемпионы, политики и бизнесмены. Но большую часть группы составили студенты. Каждому вузу Санкт-Петербурга разрешалось выставить только одну кандидатуру. Среди них оказался студент, проживающий во Всеволожском районе.

Алексею Свеклову – 21 год. Он родился в Чите, школу окончил в Чебоксарах, а несколько лет назад вместе с родителями переехал в поселок Вартемяги Всеволожского района, где проживает постоянно. Сейчас он учится на четвертом курсе Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича.

Чтобы осуществить свою мечту и стать факелоносцем универсиады, Алексею пришлось пройти долгий путь. Заявку он подал полгода назад на сайте «АИС «Молодежь России». В ней он указал все свои достижения и написал эссе на тему «Почему именно я должен стать факелоносцем». Алексей сообщил, что в университете он является почетным активистом Студенческого совета и руководителем Студенческого сообщества фотографов «Фотоклуб «ГутФото». Он дважды принимал участие в работе федерального молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме», а также был активным участником на форумах «Молодежная команда страны» и «Всмысле». В октябре 2017 года был делегирован на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Летом 2018 года выступал волонтером оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA. Серьезно занимается волейболом и пропагандирует здоровый образ жизни.

Даже после такого послужного списка Алексей не был уверен, что ему доверят факел универсиады. Но 20 августа он узнал, что сможет осуществить свою мечту.

На эстафете огня Алексею Свеклову достался 30-й этап: от дома № 11 до дома № 15 по улице Декабристов. Поддержать его пришли 350 студентов из Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича.

Завершился этап эстафеты огня студенческих игр большим праздником на стадионе Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, где зажгли городскую чашу огня. В тот же день огонь универсиады был упакован в специальный футляр и отправлен в Архангельск, где 3 ноября пройдет следующий этап эстафеты.

Напомним, первая Всемирная летняя универсиада прошла в 1959 году в итальянском городе Турине. Сейчас летние и зимние универсиады проходят один раз в два года. Наша страна впервые приняла студенческие соревнования в 1973 году. Это была VII Всемирная летняя универсиада, которая состоялась в Москве. В следующий раз мы принимали XXVII Всемирную летнюю универсиаду в 2013 году в Казани. В 2019 году XXIX Всемирная зимняя универсиада состоится у нас в России. Она будет проходить со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Участники со всего мира будут соревноваться в 11 видах спорта. Символом нашей универсиады выбрана сибирская лайка.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из личного архива Алексея СВЕКЛОВА