Всеволожский «Поезд дружбы» завоевал признание областного жюри

Благотворительный фонд социальных, культурных и досуговых проектов «Забота Детям» из Всеволожского района с проектом «Поезд дружбы» вошел в число лучших национальных проектов Ленинградской области. Топ-10 назвала конкурсная комиссия, созданная областным Домом дружбы и комитетом по межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Участие в конкурсе приняли национально-культурные общественные организации области, школы, районные Дома дружбы и библиотеки, городские и сельские Дома культуры – всего было подано 30 заявок. Первая тройка победителей будет названа и награждена 1 ноября в Доме дружбы Ленинградской области. По итогам конкурса будет издан сборник лучших практик в сфере гармонизации межнациональных отношений на территории Ленинградской области.

Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами и денежными премиями в размере 150, 100 и 50 тыс. рублей. Все участники конкурса получат сертификаты.

Соб. инф.