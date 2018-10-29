С 1 октября 2018 года комитет по социальной защите населения Ленинградской области выдает многодетным (многодетным приемным) семьям удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

Право на получение удостоверения

Право на получение удостоверения (в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 02.07.2018 № 220 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения многодетной семьи Ленинградской области») имеет семья, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей (в том числе приемных), а также совершеннолетних детей, не достигших возраста 23 лет и обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, при условии, что один или оба родителя являются гражданами Российской Федерации и проживают совместно с детьми на территории Ленинградской области.

На одну многодетную (многодетную приемную) семью выдается одно удостоверение.

При раздельном проживании родителей удостоверение оформляется тем родителем, с которым живут дети.

Способы получения государственной услуги

Заявление на получение удостоверения с комплектом документов может быть подано одним из родителей лично или через уполномоченного представителя:

1) в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), расположенный на территории Ленинградской области, независимо от места проживания;

2) в электронной форме через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (http://gu.lenobl.ru).

Необходимые документы для получения государственной услуги

С перечнем документов, необходимых для получения государственной услуги, можно ознакомиться на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (http://gu.lenobl.ru).

Наименование государственной услуги: выдача удостоверения многодетной семьи Ленинградской области.

Выдача удостоверения

Решение о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения, о продлении срока действия (об отказе в продлении срока действия) удостоверения, о замене удостоверения, о прекращении действия удостоверения принимается комитетом по социальной защите населения Ленинградской области в течение 22 рабочих дней со дня регистрации заявления в комитете.

Оформленное удостоверение вручается заявителю работниками МФЦ.

Выдача удостоверения осуществляется независимо от получения многодетной семьей мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством для многодетных (многодетных приемных) семей.

Продление срока действия удостоверения

В случае рождения четвертого и последующих детей либо принятия в семью несовершеннолетнего ребенка по договору о приемной семье, а также при обучении достигшего 18-летия ребенка (детей) по очной форме обучения в образовательной организации до достижения им (ими) возраста 23 лет, необходимо обратиться за продлением срока действия удостоверения.

Напоминаем, что при рождении ребенка (независимо от очередности рождения) семья имеет право на:

1. Единовременное пособие при рождении ребенка из средств федерального бюджета (независимо от дохода семьи);

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию из средств федерального бюджета (независимо от дохода семьи);

3. Единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания из средств областного бюджета (при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 29 700 руб.);

Примечание: за получением единовременных пособий из средств федерального бюджета и средств областного бюджета следует обратиться не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка, по истечении указанного срока право на получение пособий утрачивается.

4. Ежемесячное пособие на ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания из средств областного бюджета (при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 11 880 руб.);

5. Ежемесячную денежную компенсацию на полноценное питание из средств областного бюджета (при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 11 880 руб.).

В зависимости от очередности рождения детей семья имеет право на:

1. Ежемесячную выплату на первого ребенка из средств федерального бюджета (при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 15 070 руб.),

2. Ежемесячную денежную выплату на третьего или последующего ребенка (предоставляется независимо от получения статуса многодетной семьи) (при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 29 700 руб.).

Кроме того, в настоящее время Законодательным собранием Ленинградской области в первом чтении принят законопроект, устанавливающий новую дополнительную меру социальной поддержки из средств областного бюджета в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в размере 5 000 руб. в случае, если семья постоянно проживает на территории Ленинградской области и рождение первого ребенка в семье зарегистрировано в органах записи актов гражданского состояния Ленинградской области (с получением памятной медали «Родившемуся на земле Ленинградской»).

Выплата будет предоставляться тем семьям, в которых первый ребенок рожден с 1 июля 2018 года и которые не подпадают под действие федерального законодательства, предусматривающего выплату на первого ребенка при среднедушевом доходе семьи не более 15 070 руб.

Ежемесячная выплата на первого ребенка до исполнения им 3 лет будет предоставляться при условии, если среднедушевой доход семьи на каждого ее члена не превышает 20 790 руб.

Дополнительно к перечисленным выше мерам социальной поддержки в случае получения статуса многодетная семья имеет право на:

1. Ежемесячную денежную компенсацию части расходов па оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставляются при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 20 790 руб.);

2. Денежную выплату на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей (предоставляются при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 20 790 руб.):

3. Бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам для учащихся общеобразовательных организаций (предоставляются при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 20 790 руб.);

4. Региональный материнский капитал (выплачивается на каждого третьего или последующих детей, родившихся после 1 июля 2011 года, при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 29 700 руб.).

В случае одновременного рождения трех и более детей (предоставляются при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 29 700 руб.):

1. Дополнительное единовременное пособие (следует обратиться не позднее шести месяцев со дня рождения детей, по истечении указанного срока право на получение пособия утрачивается);

2. Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения (жилое помещение должно находиться на территории Ленинградской области).

Для многодетных, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей:

Бесплатное обеспечение транспортным средством при следующих условиях:

- один или оба родителя постоянно проживают в Ленинградской области не менее 5 лет;

- родители отмечены за достойное воспитание детей;

- наличие у родителя водительского удостоверения;

- отсутствие у родителей неснятой (непогашенной) судимости;

- отсутствие фактов привлечения родителей к административным правонарушениям в течение года, предшествующего обращению (предоставляется при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 29 700 руб.)

Многодетные приемные семьи имеют право на меры социальной поддержки, установленные для многодетных семей (предоставляются при условии, если среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает 20 790 руб.):

1. Ежемесячную денежную компенсацию части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2. Денежную выплату на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей;

3. Бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам для учащихся общеобразовательных организаций.

В дополнение к перечисленным выше мерам социальной поддержки семья вправе обратиться:

- за оказанием государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, если она находится в трудной жизненной ситуации и среднедушевой доход на каждого ее члена не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области;

- за получением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).