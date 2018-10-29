Власти Ленобласти обещают достроить проблемный долгострой в Мурино через четыре года

Четыре года понадобится для разработки плана достройки и строительства проблемного долгостроя в Мурино. Пайщикам ЖСК «Охтинский», образованного из обманутых дольщиков ЖК «Воронцов», передан план строительства нового дома.

Документы представили Дирекция комплексного развития (КРТ) территорий и Ленинградское областное агентство ипотечного кредитования (ЛеноблАИЖК). На очередном собрании пайщиков 10 ноября планируется обсудить новый план действий.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона, согласно предложенной концепции Дирекция КРТ получит возможность управления ЖСК. Следовательно, у обманутых дольщиков появятся дополнительные гарантии от правительства Ленобласти. Старт проекта будет дан на заемные средства ЛеноблАИЖК на условиях 10 процентов годовых. Сумма кредита составит 70 млн руб. На эти деньги будут проведены изыскания и проектирование, начаты подготовительные работы. После получения разрешения на строительство к реализации привлекут агентство недвижимости, которое за счет свободных квартир наймет генподрядчика для осуществления строительно-монтажных работ.

Напомним, что строительство ЖК «Воронцов» прекратилось в 2016 году. По решению суда ввели процедуру наблюдения с последующим банкротством. После того как был сформирован ЖСК, Дирекция КРТ заключила договор с кооперативом управления для достройки объекта. Своих квартир в ЖСК ждут около 300 человек.