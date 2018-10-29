В минувшую субботу, 27 октября, на канале «Россия 24» в рубрике «Специальный репортаж» был показан документальный фильм Александра Лукьянова «Возвращение флотилии». Съемки этого фильма проходили в течение нескольких месяцев на территории Всеволожского района. Речь шла о поисковых работах на Ладожском озере и подъеме затонувших кораблей Ладожской военной флотилии. Главным героем фильма стал руководитель аварийно-спасательного агентства Игорь Матюк.

В фильме «Возвращение флотилии» его называют «новым русским Кулибиным», потому что он «перевернул представление о технологии судоподъема». Игорю Матюку принадлежит несколько ноу-хау, об одном из которых он рассказывает так: «Мы просто почитали, как в войну солдаты – 5 человек – оставались с небольшим тягачом и полуторкой. Фронт уходил дальше, а они вытаскивали затонувшую технику. Я думал: «Как это могло происходить?» И мы в принципе воспроизвели то, что происходило в войну».

Игорь Матюк имеет свою базу в поселке Коккорево Всеволожского района. Летом и осенью этого года он со своими товарищами произвели сложную операцию по подъему сторожевика «Пурга». Этот героический корабль Ладожской военной флотилии был уничтожен попаданием вражеских авиабомб 12 сентября 1942 года.

Поднятые со дна экспонаты были переданы в Музей «Дорога жизни» (филиал Центрального военно-морского музея). Из отдельных частей «Пурги» задумано построить памятник всем кораблям, погибшим во время Великой Отечественной войны. Памятник будет установлен во дворе музея к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

В репортаже Александра Лукьянова, кроме этого, рассказывается о том, как группа Игоря Матюка готовится к следующей операции – к подъему легендарного сторожевого корабля «Конструктор», который погиб 4 ноября 1941 года недалеко от Осиновца. Останки «Конструктора» лежали в шести километрах от «Пурги».

«Не хватит ничьей жизни, чтобы поднять все объекты со дна Ладожского озера», – комментирует Игорь Матюк. Позже он добавляет: «Нажимаешь на обшивку корабля, и палец проваливается. И ты понимаешь, что еще 20 лет – и ничего не будет. Надо успеть увековечить».

Репортаж «Возвращение флотилии» можно посмотреть в записи на сайте «Похоронка.ру» на странице «Ладожская флотилия. СКР «Пурга».

Людмила ОДНОБОКОВА