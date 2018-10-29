«День рождения Ленинского комсомола – дата во многих отношениях знаменательная, – считает Клавдия Михайловна Базаркина, почётный гражданин города Всеволожска, член бюро Всеволожского райкома КПРФ, чей комсомольский стаж составляет 55 лет, а стаж пребывания в компартии – 45 лет. – Ветеранам эта дата напоминает о городах-новостройках, о знаменитом БАМе, о студенческих строительных отрядах, о фактах рядовых и героических, которыми они вправе дорожить и гордиться. А нынешней молодежи, которой выпало жить в другое время, позволит сравнить день минувший с днём нынешним и, может быть, немного позавидовать «комсомольцам былых времен».

Кажется, уже по факту рождения в поселке Новомихайловском Краснодарского края жизнь юной Клавы Терзьян (девичья фамилия Клавдии Михайловны) была определена в общественное русло – именно там в начале 60-­х был построен Всероссийский пионерский лагерь «Орлёнок», объявленный комсомольской стройкой.

«Первая настоящая смена в «Орлёнке» начала работу летом 1963 года, – вспоминает Клавдия Михайловна. – Мы, учащиеся Новомихайловской школы, принимали самое живое участие в обустройстве жилых корпусов, в благоустройстве территории. Таскали кровати и другую мебель, сажали кусты и помогали – и вполне реально – принять ребят со всех уголков Советского Союза. А ведь тогда в «Орлёнок» приехали более 500 человек!»

Осенью этого же, 1963 года Клава Терзьян вступила в комсомол. Активную, боевую девушку «с характером» практически сразу выбрали комсоргом, а потом и в Большой совет школы – так назывался сборный пионерский и комсомольский актив, где обсуждались все насущные дела.

«А сколько интересных и полезных дел у нас было! – продолжает свой рассказ Клавдия Михайловна. – Именно в 60-­е годы на правительственном уровне стали уделять особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи – стали приглашать в школы героев войны, организовывать походы и поездки для учащейся молодежи по местам боевой славы. Все вместе мы, пионеры и комсомольцы, ухаживали за воинскими захоронениями, помогали ветеранам в быту, организовывали различные выставки, смотры и конкурсы. Мне довелось участвовать в закладке памятного камня под строительство монумента «Горка Героев», и теперь, проезжая по федеральной трассе Туапсе – Новомихайловский, я с гордостью вспоминаю те прекрасные годы, наполненные яркими событиями и интересными встречами и делами. К слову, близкое соседство с «Орлёнком» не ограничилось для новомихайловских пионеров и комсомольцев одним участием в благоустройстве нового молодежного центра. Лагерь работал круглогодично, «орлята» учились в поселковой школе (до постройки школ в «Орлёнке»).

И нам было что показать. Нашу школу курировали два ленинградских вуза – политехнический и инженерно-строительный, поэтому у выпускников нашей школы была традиция поступать в ленинградские вузы. Это и повлияло на моё решение – после окончания школы поступать в Педагогический институт имени Герцена. Профессия учителя была в те годы самой популярной, – рассказывает Клавдия Михайловна. – Школьная подготовка у меня была хорошая, характеристика отличная. Но в 1966 году абитуриентов оказалось в два раза больше, чем в обычные годы – в стране выпустили сразу 10-­е и 11­-е классы. Словом, недобрала я одного балла, и, соответственно, в Герцена по конкурсу не прошла.

Уезжать домой – ну нет, это не в моем характере. Пока мы с подружкой прикидывали, как жить дальше, кажется, сама судьба протянула в мою сторону указующий перст. Женщина-блокадница, у которой мы снимали жилье на время экзаменов, сказала примерно так: нечего вам выпендриваться с институтами вашими, а лучше поступайте-ка во Всеволожский сельскохозяйственный техникум – тем более и сынок мой, блокадник, там преподает, и, если что, поспособствует. Ну, мне этого не потребовалось – я честно сдала все вступительные экзамены и стала студенткой экономического отделения старейшего в Ленобласти и, несомненно, крупнейшего профессионального учебного заведения. И с тех пор Всеволожск стал второй моей родиной».

В первые месяцы учебы в техникуме Клаву Терзьян выбрали комсоргом группы, а затем ввели в комитет комсомола. Задорный боевой характер, обостренное чувство справедливости, острый язык и южная горячность быстро сделали девушку одной из самых популярных студенток. «Кличка ко мне приклеилась – Клавэс, на манер латиноамериканских борцов за свободу, – утверждает Клавдия Михайловна. – Если видела зазнайство, злоупотребления и прочую пакость – так прямо и говорила, и всегда отстаивала права рядовых комсомольцев. Вот припомнился случай: работали наши ребята в поле, морковь собирали. Погода – дрянь, холодно, а тут еще и горячее питание не подвезли. Ну, ребята наши стали жечь сломанные деревянные ящики, чтобы как-то согреться, а тут как раз явились проверяющие – и давай наезжать: что за бе­зобразие, да вас в милицию нужно сдать. Я, конечно, выступила – вас самих, говорю, в милицию нужно, вы сначала поработайте под дождем и на холоде, а потом уж указания раздавайте. В общем, скандал вышел, вызвали меня на бюро горкома комсомола. И такая меня злость и обида взяла – ведь я права, а меня же и судят. Просто «ярость благородная» вскипела во мне. – Ну что, говорю, есть ли среди вас хоть один секретарь первички? Нету? Так о чем вы тут рассуждать беретесь? Выбежала и дверью хлопнула. Из коридора услышала – исключить ее из комсомола, наказать и так далее. А в результате даже выговора не объявили, потому что поняли – правда-то на моей стороне».

Годы учебы, а потом работы в техникуме и свою комсомольскую деятельность Клавдия Михайловна вспоминает с особым теплом. «У нас был очень яркий преподавательский состав и очень насыщенная общественная жизнь. Выпускники техникума работали во всех районах Ленинградской области, привнося в отдаленные селения свет знаний и культуру. По комсомольской линии нам было поручено обустраивать памятники на Дороге жизни, – никогда не забуду, как сажали цветы, деревья и кустарники – они и до сих пор еще сохранились, пусть это и простой шиповник. Спортивные соревнования, слеты, концерты для ветеранов – много было нужных и важных дел. И все – на энтузиазме. Комсомольская дисциплина у нас была на высоте, если скажешь – надо, то никаких «отмазок» в ответ не услышишь. Под особым вниманием был и Румболовский парк. Следили за чистотой, как могли, облагораживали и укрепляли берег озера, шефствовали над братским захоронением. А с комсомольскими вожаками, руководителями высшего звена, у меня на самом деле сложились очень хорошие, добрые отношения, несмотря на всевозможные трения. Потому что это были люди, безусловно, честные, преданные своему делу, «идейные» – как говорили тогда».

Бесстрашную Клавэс, обладающую несомненным авторитетом у молодежи, оставили работать в техникуме, а через пару месяцев избрали секретарем комсомольской организации. «В Ленинградской области это была самая большая комсомольская организация, – рассказывает Клавдия Михайловна – более 700 членов ВЛКСМ и почти столько же несоюзной молодежи, которых нужно было «охватить» и «привлечь», чтобы времени на всякие глупости не оставалось. Наш техникум был тогда настоящим центром молодежной жизни не только во Всеволожском районе, но и во всей области. Вспоминая то время, я сама себе удивляюсь – откуда было столько сил: и напряженная работа в комитете комсомола, и участие в художественной самодеятельности – я ведь и в драмкружке занималась, и в ансамбле пела. Личной жизни, конечно, никакой не было – мальчик приглашает на свидание, а у меня или комсомольское собрание, или субботник, или поездка с концертом по колхозам и воинским частям – мы ведь весь Северо-Запад объехали, или еще что-нибудь общественно полезное».

Практические соображения подсказали Клавдии Михайловне, что при таком ритме жизни завести семью будет очень трудно. Поэтому, несмотря на возражения коллег по комсомольскому цеху, она оставила работу секретаря ВЛКСМ и устроилась на завод «Мезон» по рабочей специальности – сборщицей на конвейер. Однако комсомольская работа оставлять Клавдию Михайловну не пожелала – прочитав характеристику и ознакомившись с трудовой книжкой новой сотрудницы, мезоновские комсомольцы тут же вызвали ее в комитет ВЛКСМ и воззвали к комсомольской совести. Так что до 1973 года она была комсоргом цеха. В КПСС вступила в 1978 г., когда уже работала на предприятии, – личная жизнь – это, конечно, важно, но и с молодежью кому-то работать надо.

«Работа в комсомоле дала мне очень многое, что потом пригодилось в дальнейшей жизни, – умение общаться и управлять, преодолевать любые трудности, никогда не сдаваться и твердо идти к намеченной цели, – уверена Клавдия Михайловна. – Да, комсомол, особенно с конца 70­х и в 80­х годах, много критиковали, и небезосновательно, – за перегруженность идеологией, показушность, тогда же стали появляться местные комсомольские «князьки»… Но в целом ВЛКСМ был по-настоящему демократической организацией. Он реально участвовал не только в воспитании молодежи, но и в хозяйственном строительстве, заботился о создании благоприятных условий для труда и отдыха молодых людей, защищал их права. Как созидательная сила участвовал во всех экономических и социальных преобразованиях страны. И еще: ВЛКСМ, с одной стороны, был массовой молодежной организацией, а с другой – кузницей государственных кадров.

Человек, поднявшийся по ступенькам комсомольской аппаратной лестницы, становился убежденным государственником и получал уникальные навыки руководящей работы. Такими были: Иван Колядин, Александр Цветков, Николай Орлов, Константин Ковыршин, Ольга Холдеева, Игорь Орехов и многие другие комсомольские лидеры, оставившие о себе добрую память у жителей всеволожской земли. Таким и по сей день остаётся комсомольский актив Всеволожского района: Ангелина Плыгун, Станислав Богдевич, Сергей Красков, Любовь Шастина, Дмитрий Силаев, Станислав Ковалёв, Светлана Кузьменкова, Ирина и Вячеслав Голохвастовы, Дарья Дудук, Светлана Гаврилова (Иванкевич), Татьяна Парфёнова (Рябинкина), Олег Мартыненко и многие другие (я назвала имена тех комсомольцев, с кем мне довелось работать). Я уверена, что стране необходима сегодня именно массовая и именно политическая молодежная организация с правильной, понятной идеологией, основанной на общечеловеческих ценностях, гибко реагирующая на стремительно меняющийся мир – общество социальной направленности».

Всех комсомольцев, бывших и нынешних, поздравляю со 100-­летним юбилеем комсомола, особенно тех, кто работал в нашем районе.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА