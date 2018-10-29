Всеволожский район активно готовится к 30 октября, Дню памяти жертв политических репрессий.

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова, при непосредственном участии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко отремонтированы деревянные мостики, ведущие к братской могиле, установлен поминальный колокол, оборудован безопасный доступ к мемориалу «Ковалевский лес» со стороны Дороги жизни. Пороховой склад, находящийся в этом лесу, в 1918–1921 годах служил местом массовых расстрелов. Летом 2001 года недалеко от порохового склада были обнаружены могилы с останками шести расстрелянных. Вскоре возле них возник народный мемориал. Каждый год здесь проходят гражданские панихиды, но пробираться к тропе было крайне неудобно. Приходилось далеко останавливать машину, а потом идти по проезжей части и перепрыгивать через ограждение. Теперь все будет по-другому. Машины можно будет оставлять на парковке, которая располагается рядом со входом в лес.

30 октября в 12.30 у мемориала «Ковалевский лес» состоится церемония возложения цветов с участием сотрудников аппарата Уполномоченного, членов НИЦ «Мемориал», представителей администрации Всеволожского района.

Изменился внешний вид и другого памятного места, связанного с трагическими событиями во Всеволожском районе. Это местечко называется «Койранкангас», что в переводе в финского языка обозначает «собачья пустошь». Оно находится в самом центре Ржевского артиллерийского полигона – в 14 километрах к юго-востоку от Токсово. Жители соседних деревень донесли до наших дней воспоминания, что в урочище Койранкангас в конце 20-х – начале 30-х годов XX века происходили расстрелы людей. Но исследователи впервые появились здесь только в 1992 году. Через 10 лет они нашли убедительные доказательства, что народные предания не лгут. Здесь действительно захоронены убитые. Начиная с 2010 года в Койранкангасе в октябре ежегодно проходит панихида по жертвам массовых репрессий.

В этом году памятный выезд в урочище Койранкангас состоялся 13 октября. А 27 октября сюда снова приехали несколько человек – прихожане храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и члены мотоклуба OST MC. На этот раз они установили на месте каждой найденной могилы таблички ярко-красного цвета с надписью: «Место расстрела». Всего было установлено 60 алых табличек. Такое количество могил было обнаружено за все годы, когда проводилось обследование.

Людмила ОДНОБОКОВА