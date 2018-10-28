Во Всеволожске установили памятный знак к 100-летию ВЛКСМ

В минувшую пятницу, 26 октября, во Всеволожске прошло торжественное открытие памятного знака, посвященного 100-летию ВЛКСМ. Знак был установлен в сквере Детской школы искусств имени М.И. Глинки.

Он появился по инициативе организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию образования ВЛКСМ в Ленинградской области, а также при содействии комитета по молодежной политике Ленинградской области. Место для знака было выбрано неслучайно. Ведь в здании, где сейчас находится школа искусств, раньше располагался Всеволожский горком комсомола.

– К сожалению, я сам не успел стать комсомольцем, был только октябренком и пионером. Комсомольцы – это те люди, которые делали жизнь лучше и интереснее, выступали в роли активистов и волонтеров. Поздравляю всех тех, кто имел отношение к комсомолу с этой замечательной датой! – сказал глава районной администрации Андрей Низовский.

– Мне посчастливилось шесть лет проработать секретарем в городском комитете комсомола. По долгу службы я курировала школьные комсомольские организации. Сегодня те ученики, которые были комсомольцами в школе, уже выросли во взрослых, состоявшихся людей. Это замечательные жители нашего города и района, которые вносят свой вклад в его развитие. 100 лет – это целый век, огромная дата в масштабах истории нашей страны. И комсомол был очень важной ее страницей, – обратилась к собравшимся глава города Ангелина Плыгун.

Екатерина КОРОЛЕВА