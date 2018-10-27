У «Орешка» – бронзовая медаль Кубка России

Детско-юношеский Кубок России по футзалу 2018 года проходит в течение месяца¸ начиная с конца октября, в ФОКе «Синьково» в Московской области. В рамках этого турнира соревнования для детей 2009–2010 года рождения были организованы с 23 по 26 октября. В них приняли участие команды из Москвы, Курска, Московской и Свердловской областей. Единственным представителем Ленинградской области стал Футбольный клуб «Орешек» из поселка имени Морозова. Он является структурным подразделением Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.

Наш клуб представляли три команды: «Орешек-1», «Орешек-2» и «Орешек-3». Руководили юными футболистами тренеры-наставники Владислав Ёлкин и Заур Ржевский. Причем наряду с мальчиками на футбольное поле вышли девочки. И это были единственные девочки, играющие в футзал на Детско-юношеском Кубке России 2018 года.

В результате наша Анастасия Ильина была признана лучшим игроком Кубка России 2018 года. Лучшим вратарем турнира был признан Максим Иванов из команды «Орешек-1».

Команда «Орешек-3» заняла итоговое восьмое место. В этой команде лучше всех выступил Пётр Житнухин.

Команда «Орешек-2» заняла шестое место. В этой команде лучшим игроком был Милан Маскулов.

Команда «Орешек-1» завоевала бронзовую медаль Кубка России по футзалу 2018 года. На первое место вышла команда Футбольного клуба «Весна» из города Подольск Московской области, на втором месте – команда ФК «Грань» из Гусь-Хрустального Владимирской области.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива ФК «Орешек»