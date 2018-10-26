В Агалатовскую школу искусств для обмена опытом приехали директора со всей области

В минувшую среду, 24 октября, состоялся выезд директоров школ искусств Ленинградской области в Агалатовскую школу искусств для обмена опытом и знакомством с передовым образовательным учреждением Всеволожского района.

Агалатовская школа стала победителем Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». Знакомство с учреждением началось с показа документального фильма «Растить человека». Директора также посетили музей школы, познакомились с деятельностью информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», открытого в школе в 2014 году в рамках соглашения о сотрудничестве с Русским музеем.

Директор школы Наталья Бородкина рассказала о региональных и международных творческих проектах. Для гостей была представлена международная краеведческая фотовыставки «По следам Самули Паулахарью», первый показ которой в России состоялся именно в Агалатово в январе 2018 года благодаря творческому взаимодействию с Фондом памяти Моозеса Путро (Финляндия).

В рамках встречи прошел круглый стол «Нематериальное культурное наследие как основа духовно-нравственного воспитания детей». Участники познакомились с примерами успешной реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Музыкальный фольклор» во Всеволожском районе.

От имени директора «Дома народного творчества» комитета по культуре Ленинградской области Андрея Рыжова заведующая филиалом «Учебно-методическое объединение по художественному образованию» Марина Коновалова вручила грамоту коллективу Агалатовской школы искусств за многолетний добросовестный труд в направлении развития дополнительного образования, активную работу по художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения и победу в Общероссийском конкурсе «50 лучших школ искусств».