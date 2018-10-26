Андрей Одинцов, ученик 10 класса Школы № 6 города Всеволожска, стал обладателем серебряной медали VI Международной олимпиады по информатике Romanian master of Informatics.

Олимпиада проходила в Бухаресте (Румыния) 10–13 октября. В ней приняли участие более 1000 школьников из Болгарии, Швейцарии, Италии, Молдавии, Румынии, Сербии и России. Честь отечественной школы представляли команды Казани, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Челябинска. Абсолютным победителем также стал россиянин – десятиклассник из Казани Ильдар Гайнуллин.