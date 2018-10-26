Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области проверили в 2018 году 329 предприятий, специализирующихся на изготовлении, хранении и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий. Исследование 536 проб, проведенное Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области», показало, что почти 2 процента не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям (наличие дрожжей, плесени).

Изъято из оборота 138 партий хлебобулочных и кондитерских изделий объемом 263 кг.

Роспотребнадзор предупреждает: хлебобулочные и кондитерские изделия должны реализовываться только в упакованном виде; упаковка должна содержать информацию о составе продукции, дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, наименовании и адресе изготовителя, количестве продукции, рекомендации или ограничения по использованию, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО); единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (EAC).