Градсовет Ленобласти дал добро на ТПУ «Девяткино»

Проект планировки ТПУ «Девяткино» рассмотрели сегодня, 25 октября, на заседании Градостроительного совета 47-го региона.

Разработчики рассказали, что строительство ТПУ на территории около 60 га предусмотрено в рамках инвестиционного соглашения. Необходимость в проекте возникла из-за роста объемов пассажиропотока и роста населения. Желание инвестировать в проект выразили «Первая транспортная компания» из Челябинска и «Яндекс.Такси».

Узел включает железнодорожную станцию, метро, автовокзал, перехватывающую парковку, торговый комплекс, общественно-деловую зону. Проект предполагает строительство автовокзала, автомобильной дороги, сетей и сопутствующей инфраструктуры. Автовокзал будет обслуживать внутренние и междугородние перевозки. Реализация проекта предусмотрена в два этапа.

Площадь автовокзала – около 27 тыс. кв. м, размер паркинга – 300 машино-мест, перехватывающая парковка – 185 машино-мест, гостиница, три торговых центра на 40 тыс. кв. м и пять бизнес-центров.

По данному проекту поступило два отрицательных заключения. Во-первых, в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу отметили, что из-за строительства ТПУ земли сельхозназначения нужно будет переводить в другие категории. Во-вторых, в комитете по ЖКХ ссылаются на то, что объект не оснащен водоснабжением и очистными сооружениями. По итогам Градсовет принял решение одобрить проект с учетом замечаний.

Ирэн ОВСЕПЯН