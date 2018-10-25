Дорожный комитет Ленинградской области рассматривает три варианта развития региональных трасс с 2018 по 2024 год. Об этом сегодня, 25 октября, на заседании областного правительства рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству Юрий Запалатский.

– Поступления в дорожный фонд необходимо увеличить, по оптимистичному сценарию – на 1,5 млн руб., – рассказал чиновник. – Но для этого необходимо перенять опыт Москвы и ввести метод фото- и видеофиксации, развивать системы весогабаритного контроля. Поймите, деньги с неба не свалятся. Только увеличив поступления в дорожный фонд, мы сможем добиться нормального содержания дорог,

– Реалистичный сценарий включает ежегодный размер дорожного фонда в 8 млрд руб., – подчеркнул Юрий Запалатский. – При оптимистичном сценарии эта цифра составит 9,5 млрд руб. Ну а в самом худшем случае придется искать дополнительное финансирование из бюджетных и внебюджетных источников.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

