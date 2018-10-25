Сегодня, 25 октября, началась регистрация участников на XXI Токсовский лыжный марафон.

В понедельник в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная этому спортивному событию. В ней приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов; основатель Токсовского международного лыжного марафона, девятикратный чемпион СССР по лыжным гонкам Андрей Сергеев; директор Токсовского марафона Кирилл Александров; жительница Всеволожского района, заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира по биатлону и пятикратная чемпионка России Екатерина Юрлова-Перхт.

В 2019 году Токсовский марафон будет проходить в новом формате. Это связано с тем, что по решению главы 47-го региона Александра Дрозденко следующий год в Ленинградской области будет Годом здорового образа жизни. А Токсовский лыжный марафон решено сделать событием всероссийского масштаба.

Из запланированных новшеств стоит отметить, что Токсовский марафон будет проходить не один, а два дня – 2 и 3 февраля; количество участников будет увеличено – в 2018 году их было 567 человек, в 2019 году ожидается около 1 500; марафон хотят превратить в фестиваль зимнего спорта – будет подготовлена большая культурная программа.

Для участников организуют волонтерские посты, ски-сервис, пункты питания. Для гостей – фан-зоны и фуд-корты.

Предусмотрены также меры на тот случай, если зима будет аномально теплой и к 2 февраля не установится достаточно плотный снежный слой. Начиная с нового года снег будут собирать в специальных накопителях, чтобы потом его подавать на лыжную трассу из снежных пушек.

– Мы запланировали новый формат марафона с уважением к его истокам и его истории, – сообщил директор марафона Кирилл Александров. – В будущем мы хотим привлекать спортсменов не только из России и ближнего зарубежья, но и из скандинавских стран, у которых в крови высокая культура лыжных гонок. Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас приятно и комфортно себя чувствовали и финны, и эстонцы, и норвежцы. В 1998 году Токсовский марафон входил в серию самых значительных лыжных марафонов Европы Euroloppet, и тогда в его название входило слово «международный». В наших планах вернуть его в календарь Euroloppet. Конечно, для этого понадобится не один год работы, потому что к марафонам из этой серии предъявляются очень высокие требования.

Отметим, что победителем последнего – юбилейного XX Токсовского лыжного марафона на дистанции «50 километров» стал наш земляк – житель посёлка Токсово Вячеслав Зуев.

Напомним, Токсовский лыжный марафон впервые прошел во Всеволожском районе в 1994 году и проводился каждый год вплоть до 2011 года, когда его отменили из-за отсутствия достаточного снежного покрова на территории Ленинградской области. В 2015 году было решено возродить соревнование. Сейчас оно входит в серию лыжных стартов Russialoppet.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

