Проблемы нарушения прав несовершеннолетних обсудили сегодня на заседании правительства Ленинградской области под председательством губернатора Александра Дрозденко.

– Сегодня необходимо внести изменения в региональное законодательство в области защиты прав несовершеннолетних, – проинформировал заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов. – Надо привести документ в соответствие с федеральными. В рамках нововведений будет предоставлено больше полномочий в администрациях, на местах.

Предусмотрено, что контроль в сфере правонарушений несовершеннолетних будут осуществлять четыре комиссии. Такое решение принято по результатам мониторинга подростковой преступности, в ходе дискуссий с заинтересованными структурами, а также в тесном тандеме с местными властями.