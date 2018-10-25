Тариф на капремонт общего имущества в многоквартирных домах увеличили с 5,5 до 7,20 руб. Такое решение приняли сегодня, 25 октября, на заседании правительства Ленинградской области под председательством губернатора Александра Дрозденко.

Председатель комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин рассказал о дифференцированном подходе в установлении минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год. Отметим, что в региональную программу капремонта включено 12766 домов, установленный взнос в размере 5,5 руб. не менялся с 2014 года. Предложенный дифференцированный проект не устроил никого.

К примеру, заместитель председателя областного правительства по ЖКХ и энергетике Олег Коваль посчитал, что такой подход может вызвать недоумение у жителей разных районов. Его поддержал губернатор Александр Дрозденко. В итоге взнос установили в размере 7,20 рублей. При этом расчет взноса сделан по методике, утвержденной Министерством строительства.

Напомним, в соответствии со статьей 154 Жилищного фонда взнос за капремонт общего имущества входит в структуру платы за жилое помещение и является обязательным платежом.

Ирэн ОВСЕПЯН