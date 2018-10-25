В среду, 31 октября, с 09.00 до 16.00 будет временно прекращено движение автотранспортных средств по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Всеволожска: выезд с ул. Нагорной до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жизни»). Ограничение связано с проведением памятной акции, посвященной жертвам авиакатастрофы 31 октября 2015 года в Арабской Республике Египет. Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» просит выбирать альтернативный маршрут движения.