Участок под строительство депо метрополитена найдут во Всеволожском районе

«Ленметрогипротранс» представил сегодня четыре варианта развития станций Лахтинско-Правобережной линии. Областное правительство обещает до конца осени определиться с выдачей участка под депо метрополитена во Всеволожском районе.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, «оранжевая» ветка Петербургского метрополитена нуждается в строительстве депо. Для этого необходим участок в 30 га. Среди рассматриваемых вариантов использование участка в Санкт-Петербурге, в районе проспекта Косыгина, а также южнее Новосергиевки, западнее Новосергиевки или восточнее промзоны «Уткина заводь».

– Последний вариант предпочтительнее для области, так как он предполагает строительство трех новых станций – Кудрово, Новосаратовка и Юго-Восточная, – отметил заместитель председателя областного правительства по строительству Михаил Москвин. – Мы будем дорабатывать вариант продления линии метрополитена со строительством новых станций и предложим до конца ноября проектировщикам еще несколько земельных участков для размещения депо в районе Новосаратовки.

Отметим, что Петербургский метрополитен подтверждает намерение строительства ветки до Кудрово, где будет располагаться транспортно-пересадочный узел. Земельный участок под него зарезервирован, строительство вокзала пойдет за счет инвестора.