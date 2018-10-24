Андрей Низовский и Светлана Хотько встретились с молодежью

Вчера, 23 октября, глава районной администрации Андрей Низовский и заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько встретились с активной молодежью. Мероприятие прошло в новом молодежной центре «Альфа», принять участие в нем могли все желающие.

Перед началом встречи всем собравшимся предложили заполнить анкету на тему работы центра. В ней ребята могли указать, какие из кружков их заинтересовали, а какие секции стоило бы добавить.

– Это первая из двух площадок, которые будут располагаться в городе Всеволожске. На Александровской, 80 заканчивается ремонт второго молодежного центра. Так как здание там нежилое, есть возможность проводить занятия по танцам и музыке, – рассказал Андрей Низовский. По словам главы, другие поселения тоже не останутся без внимания. Создание аналогичного центра планируется и в Мурино.

Все желающие задали Андрею Александровичу интересующие их вопросы. На встрече затронули не только тему молодежного центра, говорили и о ремонте дорог, строительстве путепровода над железнодорожным переездом, создании уличных спортивных площадок.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА