Совет депутатов Всеволожского района на своем заседании сегодня, 24 октября, принял два важных решения.

Во-первых, депутаты поддержали решение об изменении категории «поселок» населенного пункта Мурино на категорию «город». Таким образом, инициативу главы Муринского сельского поселения Валерия Гаркавого поддержали уже депутаты двух уровней – первого и второго. Осталось пройти еще один этап – областной, и тогда на карте Всеволожского района появится уже четвертый со счету город.

Во-вторых, было принято решение об учреждении муниципального автономного учреждения «Молодежный центр». Пока центр будет осуществлять свою деятельность на двух площадках, одна из них – в нежилом здании, вторая – в подвальном этаже жилого дома. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, обращаясь к муниципалам, предложил включиться всем поселениям в программу развития молодежного движения и подобрать помещения и землю для размещения подобных площадок во всех муниципальных образованиях.