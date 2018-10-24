В повестку дня очередного заседания совета депутатов МО «Город Всеволожск», состоявшегося 23 октября, было включено два десятка вопросов. Часть из них касалась уточнений и дополнений в уже принятые решения, которые необходимо было привести в соответствие с федеральным и областным законодательством. Проекты решений были приняты без обсуждения.

Оживление в зале вызвало выступление председателя Бюджетной комиссии Станислава Богдевича, посвященное внесению дополнений в решение № 22 от 25 марта 2014 года «О создании муниципального дорожного фонда МО «Город Всеволожск». По словам депутата, уже в следующем году в фонд может поступить 60 млн рублей. В ходе обсуждения прозвучали вопросы, касающиеся ремонта Социалистической улицы и пешеходной дорожки вдоль улицы Александровской.

Тема, посвященная торговым нестационарным объектам на территории Всеволожска, была разбита на двенадцать вопросов – по числу обсуждаемых НТО, но утверждены были только пять из них: веранда – летнее кафе по улице Ленинградской, д. 29 (у гранд-кафе «Кабанчик»); мастерская-шиномонтаж на ул. Героев, д. 9; торговый павильон для продуктов площадью 8 квадратных метров по адресу: Колтушское шоссе, д. 20; объекты по продаже артезианской воды по адресам: ул. Василеозерская, 1/2, ул. Невская, дом 7 и Центральная, 10/3; торговый павильон по продаже цветочных изделий и сувенирной продукции площадью 18 квадратных метров по адресу: ул. Пушкинская, 61а.