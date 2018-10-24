Всероссийская акция «Неделя без турникетов» прошла с 15 по 21 октября по всей Ленинградской области. Во Всеволожском районе ее организовали комитет по образованию и Всеволожская биржа труда. Благодаря их совместным усилиям школьники смогли посетить предприятия, увидеть процесс производства изнутри, задать интересующие их вопросы и узнать много нового и интересного.

Акция проходит уже не первый год. Традиционно такие экскурсии организовывают дважды в год: в октябре и в апреле. В течение недели учащиеся 8–11 классов могут посетить различные предприятия, а также учреждения здравоохранения. Главная цель проекта – профориентация школьников.

На прошлой неделе учащиеся посетили типографию «МДМ-Печать», завод по производству автомобильных шин «Нокиан Тайерс», филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети» в городе Сертолово, производство упаковки из картона «Смерфит Каппа». Ребята увидели производственный процесс собственными глазами, узнали обо всех его тонкостях.

Побывали школьники и в Токсовской районной больнице. Здесь они пообщались с врачами, увидели медицинскую технику и узнали, как она работает. Также школьники посетили музей Завода имени Морозова, где узнали его историю.

Всего для детей из нашего района было организовано семь экскурсий.

Не забыли на бирже и о взрослых. Для них в рамках пиар-акции «Посторонним вход разрешен» организовали экскурсию на предприятие «Алютех», где производятся воротные и роллетные системы, шлагбаумы и другая продукция.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото предоставлены Всеволожской биржей труда