С 2019 года Россия переходит с аналогового телевидения на цифровое. Правительство Ленобласти выделяет субсидии жителям региона на приобретение приставок для цифрового телевидения.

Единовременную денежную компенсацию выплатят ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату к пенсии, семьям, получающим ежемесячное пособие на детей. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться с заявлением в Центр социальной защиты населения по месту жительства, приложить необходимые документы, в том числе подтверждающие произведенные расходы на покупку приставки, или отправить эти документы Почтой России.

Сумма компенсации определяется понесенными расходами на покупку в пределах 3000 рублей.

Решение о предоставлении выплаты примут в течение десяти рабочих дней, после чего средства будут перечислены на текущий счет обратившегося жителя региона.